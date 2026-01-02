●前田敦子×大島優子が9年ぶりテレビ共演 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、12月31日に放送されたNHKの音楽特番『第76回NHK紅白歌合戦』について、どのシーンが注目されていたのかを分析した。『第76回NHK紅白歌合戦』に出演したAKB48(C)NHK○司会は有吉×綾瀬×今田×鈴木アナ「つなぐ、つながる、大みそか」をテーマに放送100年の節目を飾った2025年の『紅白歌合戦』。