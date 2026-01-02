女子サッカーWEリーグ「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・あゆ）選手（32）が2025年12月26日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット後の最新ショットを披露した。「どうですか〜？」仲田選手は、「20センチ以上ばっさり切りました」と髪を切ったことを報告し、真っ赤なニットトップス姿の自撮りショットなどを添え、イメチェンしてボブになったヘアスタイルを紹介する写真を5枚投稿。「カラーは明るめ