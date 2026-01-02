ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「長澤まさみさん結婚発表映画監督と」が１位になったことを伝えた。この日は、５万１１３４人の投票をもとにランキングが決定した。このニュースは俳優の長澤まさみが１日に映画監督の福永壮志（たけし）氏と結婚したことを発表したもの。金曜総合司会を務める同局の