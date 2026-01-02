◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）今大会最初の中継所をトップで通過したのは国学院大。当日変更の青木瑠郁（４年）が区間新記録の走りで上原琉翔（４年）にタスキをつないだ。青木「全員が一体感をもってやれると思った。絶対に区間賞を取ろうと思った。（前田）監督からは（先頭集団に）ついて行けと言われ