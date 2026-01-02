2026年1月4日、1人のプロレスラーが東京ドームで引退する。棚橋弘至。現在は新日本プロレスの社長を兼任する、大人気レスラーだ。ところで、この“弘至”という名前が、誰にインスパイアされたものかと言えば、アントニオ猪木。猪木の本名である“猪木寛至”から、プロレスファンだった棚橋の父親が“至”の字を採ったのだ。猪木は、新日本プロレスの創始者である。リングで戦うことはなかった2人だが、折に触れ、重要な場面で接