愛知万博を上回る2500万人超の一般来場者数を集めた大阪・関西万博の開催、トランプ関税によるショック、日本初の女性総理大臣となる高市政権誕生など様々な出来事があった2025年。日経平均株価は、初めて5万円を超え、都心のマンション価格は大きく上昇した。その一方、米価格の上昇など消費者物価指数は高い伸びを示し、政策金利は日銀金融政策決定会合で年2回引き上げられ0.75％に。これからの不動産市場にも影響を与えそうだ