Âç³¢Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤ß¡¢²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë£±²ó£²Ê¬£µ£´ÉÃ£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î£Ô£Ï£Ð£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²ø²æ¤Î¸½¾õ¤ä»î¹ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¤¿¤À¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤