タレントの菊地亜美が、きょう2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演する。【場面カット多数】菊地亜美、アイドルの後輩・FRUITS ZIPPER月足天音と共演上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終