中国メディアの環球時報は、「海外からの観光客が新年の休暇を過ごすため中国に集まる」とする米トラベル・アンド・ツアー・ワールドの記事を紹介した。記事はまず、「中国の観光産業が急成長を遂げるにつれ、外国人観光客数も大幅に増加している」とし、2026年1月1〜3日の連休期間中のインバウンド航空券販売枚数が25年12月25日時点で32万枚を超えていることを紹介した。そして「この傾向を見ると、旅行客の増加は、中国の人気観