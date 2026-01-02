広西チワン族自治区にある広西北部湾港で1000万TEU目となるコンテナがクレーンでコンテナ船「新防城号」に積み込まれた。これにより、同港のコンテナ取扱量が1000万TEU（20フィートコンテナ換算）の大台を突破した。また、同港の100本目のコンテナ貨物路線となるカンボジア・カンポット航路の船舶が汽笛を鳴らして大海原へ初出航し、海運と鉄道輸送が連携するシー・アンド・レール貨物列車の10218本目となる列車も運行された。こう