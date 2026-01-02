フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』(全70話)を、2日から独占配信。杉本愛理と田中学人がW主演している。『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』(C)フジテレビ杉本が演じるのは、カフェで働く高見愛結。母の入院費と父の借金返済に追われ、毎日を必死に踏みとどまっている。ある日、道端で行き倒れていた“わんこ系男子”の獅子王蓮(田中)を助けたことから、