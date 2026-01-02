子どもにとって年始の楽しみである「お年玉」。一般的には”少額のお祝い”とされるお年玉ですが、金額や渡し方によっては“贈与”とみなされることがあります。また、親が子どもの代わりに管理する際には、「名義預金」のトラブルが起こりがちです。そこで本稿では、お年玉にまつわる見落としやすいポイントをわかりやすく整理します。贈与税の基本ルール - お年玉と贈与の関係お年玉は「お祝い」とされ、数万円程度の常識的な金