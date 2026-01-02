第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われている。初優勝を目指す国学院大は1区（21.3キロ）で青木瑠郁（4年）が1時間0分29秒で区間賞を獲得した。当日変更で1区に起用された青木が、冷静に、そして熱く21.3キロを駆けた。序盤は最後方。異変が起きたか心配されたが、集団に復帰すると17キロ手前で先頭へ。ガッツポーズを何度も見