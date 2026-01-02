第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われている。総合3連覇を目指す青学大は、1区で苦戦を強いられた。青学大の1区は当日変更で小河原陽琉（2年）が担った。前回大会10区区間賞の小河原は序盤は集団の前の方でレースを進めたが、12キロ手前で第1集団から離れ、15キロでは第2集団からも遅れた。日本テレビにゲスト出演した青学大O