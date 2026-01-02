【ガチャ】で人気の高い「めじるしシリーズ」は、シリコンタイプのリング付きマスコットで、傘の持ち手やペンに付ければ可愛い目印になってくれます。そんなめじるしシリーズの新作に、見るたびに癒されそうな可愛い「新作キャラマスコット」が登場。そこで今回は、日々の癒しにぴったりなキャラマスコットを紹介します。 冬らしさを感じるコスチュームがキュート！ 「“ディズニーキャラク