年始めの休み期間は何か新しいスキルを身に付けてスタートダッシュを決めるのに最適なタイミングです。新しいことに挑戦するときに役立つのが、動画形式で解説講座を受講できるオンライン学習プラットフォームの「Udemy(ユーデミー)」で、「AIアプリの開発方法」「プレゼンテーションの作り方」「Gitの使い方」など業務に役立つスキルを自分の好きなタイミングで学ぶことができます。また、講座の内容についてAIに質問することも可