◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１０２回目となる伝統の継走の号砲が鳴り、１区を担う選手たちが東京・大手町の読売新聞社前からスタートした。レース前には神大や順大など参加する各チームの応援団が華やかな応援パフォーマンスを披露。２年ぶり７１回目出場の東農大では伝統の大根を手に踊る「大根踊り」