年末年始、世間のスケジュール的には確かに“休み”のはずなのに、気が気でない人たちがたくさんいます。社用携帯やパソコンを肌身離さず持ち歩き、なにもないことを祈っているそうです。 ◆「年末年始のサポート担当になりませんように！」 宿泊業向けITツールメーカーで営業を担当する大谷綾香さん（仮名・29歳）。彼女の会社が提供するシステムは、24時間365日のサポート体制がウリのひとつ。夜間や休日のトラブル対応は、営業