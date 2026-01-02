―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって迎える新たな難問が「老害」だ。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？同世代のひろゆき氏が考える。「事件は会議室で起きてるんじゃない！現場で起きてるんだ！」というのは『踊る大捜査線 THE MOVIE』の有名なセリフですが、人生もまさ