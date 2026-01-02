列車と乗用車が衝突した脱線事故で、一部区間で運転を取りやめていたJR宇都宮線と湘南新宿ラインは、午前7時43分に全線で運転を再開しました。【映像】男性の救助にあたる隊員の様子きのう午後2時20分ごろ、埼玉県白岡市の宇都宮線の踏切で、列車と乗用車が衝突し、一部の車両が脱線しました。警察によりますと、踏切の遮断機が下がったところに車が進入し、運転していた67歳の男性が一時車内に閉じ込められましたが、救助さ