田中将大と里田まいがきょう2日、カンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（後3：40〜6：25）に出演する。夫婦でテレビ共演するのは初めて。【番組カット】夫・田中将大にデレデレ！着物姿の里田まい登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、MCの明石家さんまが「ほんまにマー君のこと愛してるよなあ」と言うと、里田は「はい」と笑顔で即答。「一度もそんなに