「開運成田山初詣青梅号」が青梅〜成田間で運転JR東日本は、「冬の臨時列車」として2026年1月10日（土）に臨時特急「開運成田山初詣青梅号」を青梅〜成田間で運転します。【画像】これが「青梅と成田を結ぶ特急」の運行時刻ですこの列車は、成田山新勝寺への初詣に便利な特急列車です。停車駅は青梅、河辺、羽村、拝島、昭島、立川、成田です。時刻表上は立川〜成田間でノンストップ運転となり、新宿駅では乗降できません。