アメリカの国務省は、中国軍が台湾周辺で行った軍事演習について「不必要に緊張を高めている」と非難する声明を発表しました。アメリカ国務省のピゴット副報道官は1日、声明を発表し、中国軍が台湾周辺で実施した軍事演習について「不必要に緊張を高めるものだ」と非難しました。ピゴット氏は声明で「台湾への軍事的な圧力を止め、対話を行うよう求める」としたほか、「アメリカは台湾海峡の平和と安定を支持し、力や威圧による現