単身で老いることは、自由と同時に大きなリスクも伴う。介護の担い手を確保できるか、必要な支援を受けられるか、そして孤独とどう向き合うか。家族を前提に設計された制度のなかで、単身高齢者に降りかかるリスクについて解説する。※本稿は、家族社会学者の山田昌弘『単身リスク 「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したものです。介護保険制度で状況が一変高齢者施設も多様化私の祖母は当時としては