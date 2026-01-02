突然彼氏の実家に訪問することになってしまったら、とても緊張してしまいますよね。それが大晦日だったらなおのことです。今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆仕事関係から始まった恋木下明日香さん（仮名・27歳）は、陽太さん（仮名・26歳）とお付き合いを始めて2ヶ月になります。「きっかけは、仕事の取引先だった陽太からアプローチを受けたことでした。最初私は周りの人や上司にバレたり、もし付