Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ£²£°£²£¶¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Î±ýÏ©¤¬£²Æü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ÏºòÇ¯£²·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢³§ÅÏ¡Ê¤ß¤Ê¤ï¤¿¤ê¡ËÀ±¼·¡Ê¤»¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë³§ÅÏ¤µ¤ó¤ÏÂçºå¡¦´ØÂçËÌÍÛ¹â¤«¤é¶¯¹ë¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£ËÜÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë­ÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ò