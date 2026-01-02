言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、言葉の「頭」にも「真ん中」にも共通の響きが隠れています。どれも日常でよく耳にする、親しみやすい言葉ばかりです。リズムよく言葉を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ごみず□□り□□いれかま□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：たま正解は「たま」でした