気象庁＝東京都港区上空の強い寒気や気圧の谷の影響で大気の状態が非常に不安定となる所があるとして、気象庁は2日、東日本と西日本で大雪に警戒するよう呼びかけた。着雪や雪崩に注意が必要とし、九州北部では大雪による交通障害への警戒を求めた。気象庁によると、北日本から西日本の上空には強い寒気が流れ込む。東日本と西日本では日本海側を中心に大雪となる所がある。3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所