Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î¶ðÂç¤¬?ÉÔµ¤Ì£?¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ£²°Ì¤ÇÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄÂÎÀ©½é£Ö¤òÁÀ¤¦¶ðÂç¤Ï¡¢±ýÏ©¤ÎÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç£²¶è¤Ë·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£³¶è¤Ë¤Ïµ¢»³ÐÒÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¼çÎÏÁª¼ê¤òÅêÆþ¡£ÃíÌÜ¤Î£µ¶è¤ÏÀè·î£²£¹Æü¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°Â¸¶³¤À²¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÁ°²óÂç²ñ£µ¶è£´°Ì¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Î±ýÏ©½ÐÁö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê