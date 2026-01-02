◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）先頭集団が１０キロ地点を通過し、国学院大・青木瑠郁（るい、４年）らが集団でレースを展開している。スタートから中大の藤田大智（３年）がハイペースでレースを引っ張る展開で、３キロすぎで集団が２つに分かれた。青学大・小河原陽琉（ひかる、２年）、国学院大・青木、