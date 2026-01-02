▼福岡県（福岡管区気象台・２日５時）【福岡地方】くもり時々雪【北九州地方】くもり時々雪【筑豊地方】くもり時々雪【筑後地方】くもり時々雪▼佐賀県（佐賀地方気象台・２日５時）【南部】くもり時々雪【北部】くもり時々雪▼長崎県（長崎地方気象台・２日５時）【南部】くもり時々雪【北部】くもり時々雪【壱岐・対馬】晴れ時々くもり【五島】くもり時々雪か雨▼熊本県（熊本地方気象台・２日５時）【熊本地方】雪時々止む【阿