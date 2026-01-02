「明治のラストサムライ」305人 東北に残した足跡 宮城県仙台市の寺に「鹿児島出身の人たちの昔の墓がある」と仙台出身の方から聞いたのは数年前のことだ。 「ああ、戊辰戦争で現地で戦死された方ですかね」とあいづちをうったら、「いやいや、確か明治に入ってしばらくしてからですよ」と返された。 いったいどんな人たちの墓なのだろうと気になっていたが、東北に行く機会があり、宮城県仙台市の鹿児島県人の墓に向かった。「