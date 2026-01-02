能登半島地震の発生から１日で２年となった。大相撲の元小結遠藤で昨年１１月に現役引退した石川県穴水町出身の北陣親方（３５）が、復興へ歩みを進めるふるさとへの思いを語った。（松田陽介）現役支えたふるさと「恩返し」幼少期は自然が遊び場だった。海沿いを散策したり、山道を歩いたり、川につかりながら上流までたどったり。「きょうは山に遊びに行こうか、海に行こうか、川に行こうか――。もちろん相撲の稽古もあった