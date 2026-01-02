▼岡山県（岡山地方気象台・２日５時）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり後雪▼広島県（広島地方気象台・２日５時）【南部】くもり時々雪【北部】雪時々止む▼山口県（下関地方気象台・２日５時）【西部】くもり時々雪【中部】雪時々止む【東部】雪時々止む【北部】雪時々止む▼鳥取県（鳥取地方気象台・２日５時）【東部】雪【中・西部】雪▼島根県（松江地方気象台・２日５時）【東部】雪【西部】雪【隠岐】雪