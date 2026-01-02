◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１０２回目の継走が定刻の午前８時に始まった。１区はスタートして約５０メートルで左折する。「トップで第１コーナーを回った選手が区間賞を取る」説がある。積極的な姿勢が、その根拠とされており、実際にその確率は高い。今回は、当日変更で投入された中大の藤田大智（