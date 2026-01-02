第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は２日午前８時に往路がスタートした。読売新聞オンラインでは、早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）のライブ解説でレースを詳報する。（デジタル編集部）中央大をめぐる１区の選手配置の読み合いが、号砲前のテーマとなった。昨年は中央大の吉居駿恭が飛び出してハイペースを維持し、２位