ベトナム航空は、札幌/千歳〜ホーチミン線でチャーター便を運航する。北海道庁、北海道エアポート、ベトナム航空の三者が2024年12月に締結した、将来的な定期便開設を目指した連携と協力に関する覚書に基づくもの。運航日は札幌/千歳発が3月5日と9日、ホーチミン発は3月4日と8日。ビジネスクラス29席、プレミアムエコノミー45席、エコノミークラス226席の計300席を配置したエアバスA350-900型機を使用する。■ダイヤVN9321札幌/