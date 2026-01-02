ブリストル・シティ（イングランド2部）に所属する日本人FW平河悠が、ポーツマス戦でアシストを記録した。チャンピオンシップ第25節が1日に行われ、ブリストル・シティはホームでポーツマスと対戦。ブリストル・シティは11分、アダム・ランデルのミドルシュートがゴール右上に突き刺さり、幸先よくリードを奪うと、その後も24分、50分と加点。56分に平河悠が途中出場すしたあと、59分にシンクレア・アームストロングがゴールを