人気レースクイーンの霧島聖子（34）が2日までに自身のインスタグラムを更新。人気格闘ゲーム「ストリートファイター6」春麗のコスプレ姿を披露した。「cosplayストリートファイターZERO春麗ストZERO衣装の春麗だよ〜」などとつづり、ブルーのチャイナ服風のレオタード姿でグポーズを取っている写真をアップ。ハッシュタグで「冬コミ」「C107」「cosplay」「春麗」「ストリートファイター」と添えた。この投稿にフォ