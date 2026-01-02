芸歴30周年を迎え、さらに活躍の場を広げるお笑い芸人のはなわ。プライベートでは結婚25周年を迎え、妻の智子さんと「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー2025」芸能部門を受賞。また自身の子育てを綴った単行本『柔道3兄弟と天然ママと僕 はなわの楽しい子育て』も話題を呼んでいる。そんな彼に30年間の思い出を直撃。そこには愛と笑いが詰まったまっすぐな生きざまが……。【写真】芸歴30年のはなわ、仲睦まじい美人妻との