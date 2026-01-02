歌手の工藤静香（55）が1日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。お雑煮など木村家の元日の食卓を公開した。「明けましておめでとうございます」とつづり、お雑煮やお皿に紅白なます、ローストビーフなどが乗った元日の食卓の写真をアップ。そして、「今年もどうぞ宜しくお願いします」と、新年のあいさつをつづった。工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次