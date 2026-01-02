ロシアが一方的に併合したウクライナ南部・ヘルソン州にドローン攻撃がありました。ロシア側は24人が死亡したと主張しています。ヘルソン州の親ロシア派トップは1日、SNSで、カフェとホテルにウクライナ軍のドローン攻撃があり、24人が死亡したと明らかにしました。新年を祝うために集まっていた市民が標的になったとして、けが人は50人以上に上ると主張しています。一方、ゼレンスキー大統領はSNSで、ウクライナの各地に1日にかけ