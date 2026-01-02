MLB公式SNSは日本時間2日、西武からポスティングシステムでメジャー挑戦を目指していた今井達也投手のアストロズ加入を伝えました。今井投手は2016年ドラフト1位で西武に入団。今季は10勝5敗、防御率1.92の成績を残し、3年連続の10勝を記録しました。今井投手が加入するアストロズは、ア・リーグ西地区に所属。今季は87勝75敗で地区2位でした。過去には松井稼頭央さん、青木宣親さん、菊池雄星投手が在籍していた、日本人にゆかり