“実家じまい”をうまく進めるには、どうすればよいのか。自身の経験をきっかけに、実家にまつわる課題について発信を続ける大井あゆみ氏は「親が亡くなってから実家じまいしようと考える人は少なくない。しかし“まだ早い”くらいがベストタイミングだ」という――。写真＝iStock.com／You2u※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／You2u■実家じまいは“まだ早い”タイミングから「いつかは実家をどうにかしなければ」と思い