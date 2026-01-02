◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」を開催した。セミファイナルでＧＨＣジュニアヘビー級王者で新日本プロレス「無所属」郄橋ヒロムがＡＭＡＫＵＳＡと３度目の防衛戦。武道館が沸騰した新年最初のベストバウトは、１７分２４秒、解放でＡＭＡ