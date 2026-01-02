松本清張は、戦前も戦後も、人は正義の名の下で急変するーー現代にも通じる日本人のあまりにも危うい性質を言い当てていました。清張の戦争経験と、彼ならではの「日本人論」を解説します。※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』より一部を抜粋・編集したものです。従軍経験のある作家として従軍した経験のある作家は多いが、高等教育を受けた作家の多くは下士官で従軍し