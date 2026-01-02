冬から春へと移ろう季節、心まで甘く満たしてくれるのが苺を主役にしたアフタヌーンティー。フォーシーズンズホテル大阪では、旬の国産苺を贅沢に使用した「大阪ストロベリーディライト」を開催します。宝石のように艶めく苺スイーツに、意外性のあるセイボリーを組み合わせた内容は、ここでしか味わえない特別感。優雅な空間で、会話とともに季節の恵みを楽しむ至福のティータイ