「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）正月の風物詩、第１０２回箱根駅伝がスタートした。１区の選手たちが読売新聞社前を飛び出していった。下馬評では５強の様相。３連覇を狙う青学大は昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）、２年ぶりＶ狙う駒大は小山翔也（３年）、初優勝狙う国学院大は当日変更で主力の青木瑠郁（４年）を起用した。古豪早大は吉倉ナヤブ直希（２年）、中大は当日変更で１万メートル