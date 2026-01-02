息子を名乗る男からの電話により、静岡県富士宮市に住む無職の70代女性が現金約1000万円をだまし取られるオレオレ詐欺事件がありました。 警察によりますと、2025年8月中旬、女性の家の固定電話に息子を名乗る男から「俺だけど相談がある。5年前から投資をやっていて、国税局から400万円を納税するよう通知が来たので工面してほしい」などと連絡がありました。 その後、9月下旬までの間、息子を名乗る男や弁護士を名乗る男の指示