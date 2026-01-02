【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は1日、米沿岸警備隊がベネズエラ沖から追跡していた石油タンカーについて、ロシアが米国に追跡を中止するよう正式に要請したと関係者の話として報じた。タンカーは米国の制裁対象だが、追跡後に急きょ船名を変更してロシア当局に同国船籍の船として登録されたという。トランプ米政権はベネズエラの反米マドゥロ政権に対する圧力の一環として、昨年12月から同国を出入り